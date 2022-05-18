Оккупанты утром обстреляли Днепр и Николаев (видео)

Жителей просят отправляться в укрытия

Оккупанты утром снова обстреляли города Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 18 мая, российские оккупанты снова обстреляли украинские города. В частности, сообщается о "прилетах" в Николаеве, Харькове, а также о взрывах в Днепре.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, отмечает Telegram-канал "Сегодня".

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Что происходит

Так, стало известно о том, что в Днепре были слышны сильные взрывы.

UPD по ситуации в Днепре. В городе успешно сработала система ПВО.

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Также был опубликован момент "прилета" в Николаеве. Жителей просят отправляться в ближайшие укрытия.

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В то же время местные Telegram-каналы сообщают о "прилете" в Харькове, который был около часа назад. Виден сильный пожар.

"Прилет" в Харькове около часа назад.

Напомним, американское издание Defense One заявило, что Россия использовала для бомбардировки Львова в ночь с 16 на 17 мая ракеты высокой дальности с подводных лодок в Черном море. Эксперты отметили, что использование таких ракет может свидетельствовать о том, что в России банально заканчиваются высокоточные ракеты.

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