Полонений окупант зробив шокуюче зізнання про обстріл багатоповерхівок Харкова (відео)

Військовий РФ заявив, що більше не хоче воювати проти України

Російський окупант (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Полонені російські окупанти зізналися, що отримували накази обстрілювати житлові квартали Харкова із артилерії.

Про це повідомив командир відділення 25-ї артилерійської бригади ЗС РФ, який потрапив у полон ЗСУ під Циркунами. Відео сповіді опублікувала СБУ.

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За словами окупанта, головною мішенню російських реактивних дивізіонів були харківські будинки – ворог спеціально стріляв по цивільних об'єктах.

Найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка. Саме цей район міста, який має одну з найбільш щільних забудов, з початку війни майже щодня зазнавав обстрілів з ворожих РСЗВ "Град" та "Ураган". На сьогоднішній день майже кожна з 16-ти поверхів зазнала руйнувань.

Сам полонений запевняє, що не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише стежив за "виходами" артилерій РФ та ЗСУ.

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Також окупант повідомив дані російських воїнів, причетних до інших військових злочинів РФ та знищення мирних харків'ян.

На питання, що робитиме, коли повернеться до РФ окупант відповів: "Приїду, звільнюся, піду на "громадянку", а якщо накажуть повернутися, з*бусь кудись".

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