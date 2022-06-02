Мер Миколаєва показав наслідки обстрілу міста (фото)

Внаслідок чергової атаки окупантів є загиблі

Окупанти обстріляли Миколаїв/Фото: колаж: "Сьогодні"

Через обстріл російських окупантів у Миколаєві загинули 2 людини. Також 2 людей отримали поранення.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Ворог знову обстріляв житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі. Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну – госпіталізували, але лікарі не змогли її врятувати. Також відомо про двох поранених.

За словами Сєнкевича, на одній з адрес пошкоджений газопровід. Без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою — порив водопроводу.

"Найближчими днями ремонтні бригади усе відпрацюють", — зазначив Сєнкевич.

Комунальники міста роздали людям плівку, щоб забити пошкоджені вікна. Крім того, вони допоможуть вивезти великогабаритне сміття та навести лад біля будинків.

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Кім сказав, коли мешканці Миколаївської області зможуть повернутися додому

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з'явилися ознаки підготовки відступу у регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.

"У нас продовжують посилюватись обстріли, хоча місто і оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні з поверненням. Поки ЗСУ їх відштовхнуть. Зараз активна фаза захисту. Окупанти в паніці бігають, вивозять награбоване. Потім ще раз обговоримо це питання", – сказав Кім.

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