На Донбасі ЗСУ перетворили купу російської техніки на сміття

Протягом минулої доби 1 червня ЗСУ відбили 13 атак окупантів у Донецькій та Луганській областях. Українські захисники знищили 27 одиниць військової техніки ворога.
Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил.
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За добу українські військові знищили:
- 2 танки;
- 6 артилерійських систем;
- 8 бойових броньованих машин;
- 4 ворожі автомобілі.
Крім цього, було збито 7 російських безпілотних летальних апаратів типу "Орлан-10".
Зазначається, що окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 73 цивільні об'єкти.
Окупанти завдали ракетних ударів по Сумській області
Російські окупанти випустили шість ракет по території однієї з громад Шосткинського району Сумської області.
"Близько 13:30 ворог завдав ракетного удару з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет", – повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, дані щодо руйнувань та жертв уточнюються.
"Близько 13:25 спостерігачі зафіксували по шуму двигуна два реактивні літаки, які вздовж кордону України з РФ здійснили близько шести запусків ракет у напрямку населеного пункту Гудово в поля", – розповіли українські військові.