На Донбасі ЗСУ перетворили купу російської техніки на сміття

Українські військові продовжують нищити окупантів

ЗСУ мінусували техніку ворога/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом минулої доби 1 червня ЗСУ відбили 13 атак окупантів у Донецькій та Луганській областях. Українські захисники знищили 27 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил.

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За добу українські військові знищили:

2 танки;

6 артилерійських систем;

8 бойових броньованих машин;

4 ворожі автомобілі.

Крім цього, було збито 7 російських безпілотних летальних апаратів типу "Орлан-10".

Зазначається, що окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 73 цивільні об'єкти.

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Окупанти завдали ракетних ударів по Сумській області

Російські окупанти випустили шість ракет по території однієї з громад Шосткинського району Сумської області.

"Близько 13:30 ворог завдав ракетного удару з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет", – повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, дані щодо руйнувань та жертв уточнюються.

"Близько 13:25 спостерігачі зафіксували по шуму двигуна два реактивні літаки, які вздовж кордону України з РФ здійснили близько шести запусків ракет у напрямку населеного пункту Гудово в поля", – розповіли українські військові.

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