На Донбассе ВСУ превратили кучу российской техники в мусор

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов

ВСУ минусовали технику врага/Фото: коллаж: "Сегодня"

За прошедшие сутки 1 июня ВСУ отбили 13 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Украинские защитники уничтожили 27 единиц военной техники врага

Об этом сообщает группировка Объединенных сил.

Реклама

Подробности

За сутки украинские военные уничтожили:

2 танка;

6 артиллерийских систем;

8 боевых бронированных машин;

4 вражеских автомобиля.

Кроме этого, были сбиты 7 российских беспилотных летальных аппаратов типа "Орлан-10".

Отмечается, что оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта.

Реклама

Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области

Российские оккупанты выпустили шесть ракет по территории одной из громад Шосткинского района Сумской области.

"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено 6 ракет", – сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, данные по разрушениям и жертвам уточняются.

"Около 13:25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя два реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с РФ совершили около шести запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово в поля", – рассказали украинские военные.

Читайте также