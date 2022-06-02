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На Донбассе ВСУ превратили кучу российской техники в мусор

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 июня, 00:57
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Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов
ВСУ минусовали технику врага/Фото: коллаж: "Сегодня"
ВСУ минусовали технику врага/Фото: коллаж: "Сегодня"

За прошедшие сутки 1 июня ВСУ отбили 13 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Украинские защитники уничтожили 27 единиц военной техники врага

Об этом сообщает группировка Объединенных сил.

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Подробности

За сутки украинские военные уничтожили:

  • 2 танка;
  • 6 артиллерийских систем;
  • 8 боевых бронированных машин;
  • 4 вражеских автомобиля.

Кроме этого, были сбиты 7 российских беспилотных летальных аппаратов типа "Орлан-10".

Отмечается, что оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта.

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Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области

Российские оккупанты выпустили шесть ракет по территории одной из громад Шосткинского района Сумской области.

"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено 6 ракет", – сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, данные по разрушениям и жертвам уточняются.

"Около 13:25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя два реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с РФ совершили около шести запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово в поля", – рассказали украинские военные.

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Средства ПВО 94
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Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
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