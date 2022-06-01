На Сумщині окупанти скидають саморобні бомби з безпілотників (фото)

Людей просять не брати небезпечні предмети в руки

Окупанти продовжують вчиняти злочини проти людства/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти за допомогою безпілотників скидали саморобні вибухові пристрої на територію Краснопільської громади Сумської області. Людей закликають не чіпати небезпечних предметів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"На фото можна бачити який вигляд вони мають: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху — оперення від воланчика. Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів", — написав Живицький в Telegram та додав фото.

Він попросив, щоб люди не чіпали незнайомі предмети та не намагалися їх знешкоджувати самостійно.

Окупанти завдали ракетних ударів по Сумській області

Російські окупанти випустили шість ракет по території однієї з громад Шосткинського району Сумської області.

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"Близько 13:30 ворог завдав ракетного удару з літака по території Шалигінської громади, Шосткинський район. Попередньо: було випущено 6 ракет", – повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, дані щодо руйнувань та жертв уточнюються.

"Близько 13:25 спостерігачі зафіксували по шуму двигуна два реактивні літаки, які вздовж кордону України з РФ здійснили близько шести запусків ракет у напрямку населеного пункту Гудово в поля", – розповіли українські військові.

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