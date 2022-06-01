Ким рассказал, когда жители Николаевской области смогут вернуться домой

Оккупанты начали отступать в страхе перед контрнаступлением ВСУ

Ким рассказал, когда можно будет вернуться в Николаевскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Появились признаки того, что российская армия готовит отступление в Николаевской области. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии. Также российские солдаты в панике вывозят награбленное. Жителей области просят не возвращаться домой еще 2-3 недели.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его данным, российские оккупанты начали взрывать мосты при отступлении.

"Они боятся контрнаступления украинской армии и взрывают отходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", – сказал Ким.

Он отметил, что область начала "оживать", а люди начинают закупать материалы для восстановления домов.

"У нас продолжают усиливаться обстрелы, хоть город и оживает. Поэтому те, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Пока ВСУ их оттолкнут. Сейчас активная фаза защиты. Оккупанты в панике бегают вывозят награбленное. Потом еще раз обсудим этот вопрос", – добавил Ким.

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