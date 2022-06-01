РФ обстреливает Николаев из артиллерии

Местных жителей просят оставаться в укрытиях и держаться подальше от окон

Оккупанты ударили по Николаеву. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты снова открыли огонь по Николаеву. Сегодня, 1 июня, противники начали обстрел города в 14:45. Местных жителей просят оставаться в укрытиях и держаться подальше от окон.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

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"Николаев! Артиллерийский обстрел! 14:45 В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!" – написал городской голова.

Ракетный обстрел Николаева: повреждены жилые дома, есть раненые

В Николаеве 28 мая прогремели взрывы, после чего начался пожар. Об этом сообщают "НикВести".

В результате утреннего обстрела Николаева одна из ракет взорвалась во дворе многоэтажного жилого дома в одном из районов города, буквально в 20 метрах от детского сада.

В результате мощного взрыва в пятиэтажке выбиты все стекла, разрушены остекления балконов, двери подъездов и т.д. в 20 метрах от детского сада. Повреждены также и другие многоэтажки, расположенные рядом с местом взрыва.

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Возле третьего подъезда большая лужа крови. По словам жителей, тяжелое ранение получил как минимум один человек, которого с места происшествия увезла скорая.

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