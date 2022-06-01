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РФ обстреливает Николаев из артиллерии

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 июня, 15:22
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Местных жителей просят оставаться в укрытиях и держаться подальше от окон
Оккупанты ударили по Николаеву. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты ударили по Николаеву. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты снова открыли огонь по Николаеву. Сегодня, 1 июня, противники начали обстрел города в 14:45. Местных жителей просят оставаться в укрытиях и держаться подальше от окон.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

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"Николаев! Артиллерийский обстрел! 14:45

В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!" – написал городской голова.

Ракетный обстрел Николаева: повреждены жилые дома, есть раненые

В Николаеве 28 мая прогремели взрывы, после чего начался пожар. Об этом сообщают "НикВести".

В результате утреннего обстрела Николаева одна из ракет взорвалась во дворе многоэтажного жилого дома в одном из районов города, буквально в 20 метрах от детского сада.

В результате мощного взрыва в пятиэтажке выбиты все стекла, разрушены остекления балконов, двери подъездов и т.д. в 20 метрах от детского сада. Повреждены также и другие многоэтажки, расположенные рядом с местом взрыва.

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Возле третьего подъезда большая лужа крови. По словам жителей, тяжелое ранение получил как минимум один человек, которого с места происшествия увезла скорая.

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Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

История героя
Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
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