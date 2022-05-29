Оккупанты ударили по жилому кварталу Николаева – что известно (видео)

По предварительной информации, есть жертвы

Войска РФ снова обстреляли Николаев. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром 29 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Пострадал жилой дом. Также известно о потерпевших.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", – заявил городской голова.

Ракетный обстрел Николаева: повреждены жилые дома, есть раненые

В Николаеве 28 мая прогремели взрывы, после чего начался пожар. Об этом сообщают НикВести.

В результате утреннего обстрела Николаева одна из ракет взорвалась во дворе многоэтажного жилого дома в одном из районов города, буквально в 20 метрах от детского сада.

В результате мощного взрыва в пятиэтажке выбиты все стекла, разрушены остекления балконов, двери подъездов и т.д. в 20 метрах от детского сада. Повреждены также и другие многоэтажки, расположенные рядом с местом взрыва.

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Возле третьего подъезда большая лужа крови. По словам жителей, тяжелое ранение получил как минимум один человек, которого с места происшествия увезла скорая.

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