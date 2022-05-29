Враг обстрелял Николаев и Харьков: разрушены дома, есть раненые

Российские оккупанты продолжают обстрелы украинских городов. Сегодня враг обстрелял Николаев и Харьков.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram-канале сообщил, что пострадали три многоэтажки, выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах.
Также он отметил, что ранения получили два человека, еще один человек погиб.
"В городе снова слышны взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Пройдите в укрытие. Если остаетесь дома, соблюдайте правила двух стен!" – написал он.
В 16:00 местные жители услышали мощный взрыв и в Харькове. Взрывную волну отметили возле авиационного института.
"Взрывы в Харькове, очевидцы сообщают об обстрелах северных районов города", – отмечают журналисты "Суспільне Харків".
Отметим, что сегодня в Харькове находился президент Украины Владимир Зеленский.
Ситуация в Украине 29 мая
- В настоящее время 31% территории Харьковской области временно оккупировано российскими военными, 5% было освобождено от захватчиков.
- В оккупированном Геническе Херсонской области самопровозглашенная "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Российские оккупанты запретили пускать людей на базы. Они делятся на своих страницах в Сети фото с пляжей.
- Во время очередного боя российские военные заблудились и, чтобы спасти свою жизнь, решили бросить технику. БМП оказалась новейшим экземпляром, наши воины ее починили и теперь наносят удары по врагу его же оружием.
- Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Пострадал жилой дом. Известно о пострадавших.
- Денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться обратно в свои дома. В связи с этим в мае некоторым внутренне перемещенным лицам уже отменили выплаты.
- Бойцы Сил спецопераций уничтожили вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом.