Враг обстрелял Николаев и Харьков: разрушены дома, есть раненые

В результате вражеских обстрелов повреждены многоэтажные дома

Оккупанты обстреляли два города / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстрелы украинских городов. Сегодня враг обстрелял Николаев и Харьков.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram-канале сообщил, что пострадали три многоэтажки, выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах.

Реклама

Также он отметил, что ранения получили два человека, еще один человек погиб.

"В городе снова слышны взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Пройдите в укрытие. Если остаетесь дома, соблюдайте правила двух стен!" – написал он.

В 16:00 местные жители услышали мощный взрыв и в Харькове. Взрывную волну отметили возле авиационного института.

Реклама

"Взрывы в Харькове, очевидцы сообщают об обстрелах северных районов города", – отмечают журналисты "Суспільне Харків".

Отметим, что сегодня в Харькове находился президент Украины Владимир Зеленский.

Ситуация в Украине 29 мая