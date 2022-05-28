В Николаеве прогремела серия взрывов: начался мощный пожар (фото, видео)

В Николаеве сегодня, 28 мая, прогремели взрывы, после чего начался пожар.
Об этом сообщают "НикВести".
Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сложная ситуация из-за отсутствия воды. Многим местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду или набирать из реки.
- При обстреле жилых кварталов Николаева погибли 5 человек, 15 получили ранения. Один человек погиб из-за того, что поднял неразорвавшийся снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в селе Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Да есть место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.
- Ночью 23 апреля русские оккупанты снова обстреляли город. К счастью, пострадавших не было.