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У Миколаєві після обстрілу окупантів другий день гасять склади зі шротом (фото)

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5 червня, 14:34
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Масштабна пожежа виникла на площі 10 тисяч квадратних метрів
В Миколаєві ліквідовують наслідки пожежі після обстрілу оккупантів.
В Миколаєві ліквідовують наслідки пожежі після обстрілу оккупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві окупанти 4 червня накрили житлові квартали та інфраструктурний об'єкт. В результаті спалахнула масштабна пожежа. Її гасять вже другу добу.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкєвич.

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Внаслідок обстрілу Миколаєва загорілись склади із зерновим шротом. Сєнкевич уточнив, що пожежу рятувальники ліквідовують досі.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, пожежа виникла на площі 10 тисяч кв метрів, для її ліквідації залучено 11 одиниць техніки та 50 вогнеборців. Додатково на місці працюють пожежні команди місцевих підприємств.

Загалом вогонь знищив два складські приміщення. Жертв та постраждалих немає.

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Пожежа в Миколаєві. Фото: ДСНС

Миколаїв під обстрілами

  • Зранку в четвер, 2 червня, в Одесі та Миколаєві прогриміли вибухи. За словами очевидців, "прилетіло" кілька ракет. Вибухи було чути в різних районах.

  • У Миколаєві близько 05:55 місцеві жителі чули одразу кілька вибухів у різних районах міста. За словами очевидців, над Миколаєвом бачили 4 ракети. Щонайменше одну з них збили. Через обстріл російських окупантів загинули 2 особи. Також 2 осіб отримали поранення.

  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з'явилися ознаки підготовки відступу у регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.

  • Крім того, вранці 4 червня вкотре постраждав Корабельний район. Відомо про трьох загиблих. Двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла по дорозі до лікарні. Також поранення отримали ще чотири особи – за їхнє життя борються медики.

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