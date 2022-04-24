В Херсонской области оккупанты выдают себя за ВСУ – подробности

В Херсонской области российские танки под украинскими флагами обстреливают населенные пункты. Все для того, чтобы дискредитировать украинских военных.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Оккупанты пытаются имитировать присутствие подразделений ВСУ на оккупированных ими территориях и дискредитировать украинских военных.
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"Защитники Украины не обстреливают гражданские объекты и население, не открывают огонь по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями", – говорится в сообщении.
Также на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей российские военные продолжают агитировать людей за создание псевдореспублик.
Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сложная ситуация из-за отсутствия воды. Многим местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду либо же набирать из реки.
- Во время обстрела жилых кварталов Николаева погибли пять человек, 15 получили ранения. Один из пяти погиб, после того как поднял неразорвавшийся снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.