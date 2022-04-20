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Николаев без воды. Как справляются жители города

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
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20 апреля, 18:29
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Поврежден водопровод, поэтому такие проблемы в городе уже более недели
Николаев остался без воды из-за оккупантов
Николаев остался без воды из-за оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаеве сейчас одна из самых сложных ситуаций с водой. Как рассказали "Сегодня" местные жители, многим из них для технических нужд приходится собирать дождевую воду либо же набирать из реки. Также в городе работают точки, куда сотрудники местного водоканала привозят цистерны с водой, чтобы запастись могли все желающие.

"Поврежден водопровод, поэтому такие проблемы в Николаеве уже более недели. Нередко бывает, когда нужно собирать дождевую воду или ехать к реке и набирать воду там. Сложнее всего тем, кто живет в многоэтажках и не имеет скважины, – говорит местная жительница Елена Кабашная. – В лучшей ситуации – те, кто живет в частном секторе и у кого есть скважины. Например, у меня скважина с технической водой, а питьевую воду берем из специального бассейна, который заранее, до войны, наполнили питьевой водой. Там несколько тонн воды, которую мы используем для приготовления пищи, чая".

По словам Кабашной, еще острее проблема с водой будет ощущаться, когда поднимется температура воздуха.

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"Я считаю, что ситуация будет очень сложной", – говорит Елена Кабашная.

Еще одна местная жительница рассказала нам, что теперь во время дождя выставляет во дворе ведра, чтобы запастись водой.

"Кстати, в нашем доме живет многодетная семья, у них десять детей. Представляете, сколько им надо воды. Им, конечно, помогают волонтеры, которые вереницей несут эту воду по этажам. В лифт никто не садится, потому как есть вероятность застрять там во время обстрела", – рассказала нам местная жительница.

В свою очередь, спикер спасателей Николаевской области Иляна Пацюк рассказала нам, что на помощь местным жителям приехали и пожарные бригады. Другими словами, спасатели наливали желающим воду из пожарных авто.

"Конечно, эта вода техническая. А с питьевой водой помогают местные власти и те, у кого есть скважины. Знаем об одном владельце ресторана, который и в хорошую погоду, и в дождь дежурит возле своей скважины, чтобы помочь горожанам набрать воды", – говорит Пацюк.

В горводоканале пока не берутся говорить о том, когда именно будет возобновлено центральное водоснабжение.

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"Сейчас в городе организован подвоз такой технической воды, которую после кипячения можно использовать для приготовления еды. В этом задействован не только водоканал, потому как наших усилий было бы мало для города с полумиллионным населением. Кроме того, в telegram-канале городского головы, на его странице в соцсети вечером публикуется информация о точках, где завтра можно набрать воду. В каждом районе от 10 до 14 таких точек. Мы делаем все возможное, чтобы возобновить централизованное водоснабжение", – сообщила нам спикер горводоканала Ольга Новохатская.

Ситуация в Николаевской области

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