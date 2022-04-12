В Николаевской области российские оккупанты жили в дупле (фото)

Место для жилья военные РФ обустроили самостоятельно в селе Кандыбино

Жилье оккупантов находилось в лесу / Коллаж "Сегодня"

Российские военные жили в дупле в селе Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.

Об этом сообщает нардеп Игорь Негулевский.

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Место, где жили оккупанты в Николаевской области. Фото: Игорь Негулевский.

"Реально жили в дупле. Ели здесь, спали, все обс**али в прямом и переносном смысле. Хотя, учитывая, что уп*ри не знают, что такое унитаз и боятся смарт-пылесосов, для них дупло, пожалуй, было пятизвездочной гостиницей", – говорится в сообщении.

Место, где жили оккупанты в Николаевской области. Фото: Игорь Негулевский.

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Место, где жили оккупанты в Николаевской области. Фото: Игорь Негулевский.

Оккупанты переодевших в гражданских пошли в атаку на ВСУ

В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, в результате получили уже смертельный отпор. Потеряв пятерых своих, оккупанты быстро ушились с поля боя.

Также сообщается, что на Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. Наблюдаются единичные случаи дезертирства в подразделениях противника.

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