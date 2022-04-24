У Херсонській області окупанти видають себе за ЗСУ – деталі

У Херсонській області російські танки під українськими прапорами обстрілюють населені пункти. Все для того, щоби дискредитувати українських військових.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Окупанти намагаються імітувати присутність підрозділів ЗСУ на окупованих ними територіях та дискредитувати українських військових.
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"Захисники України не обстрілюють цивільні об'єкти та населення, не відкривають вогонь за населеними пунктами, де окупанти ховаються за мирними жителями" , – йдеться у повідомленні.
Також на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей російські військові продовжують агітувати людей за створення псевдореспублік.
Ситуація у Миколаєві та області
- У Миколаєві складна ситуація через відсутність води. Багатьом місцевим мешканцям для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або ж набирати з річки.
- Під час обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинуло п'ятеро людей, 15 дістали поранення. Один з п'яти загинув, після того як підняв снаряд, що не розірвався.
- Збройні сили України ліквідували російських окупантів в Миколаївській області. Деякі загарбники потрапили у полон.
- Російські військові жили у дупле у селі Кандибіно Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.
- У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, але отримали смертельну відсіч.
- У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей.