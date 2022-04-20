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Миколаїв без води. Як справляються мешканці міста

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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20 квітня, 18:29
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Пошкоджено водогін, тому такі проблеми у місті вже більше тижня
Миколаїв залишився без води через окупантів
Миколаїв залишився без води через окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві наразіодна з найскладніших ситуацій із водою. Як розповіли "Сьогодні" місцеві жителі, багатьом із них для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або набирати з річки. Також у місті працюють точки, куди співробітники місцевого водоканалу привозять цистерни з водою, щоби запастися могли всі охочі.

"Пошкоджено водогін, тому такі проблеми у Миколаєві вже понад тиждень. Нерідко буває, коли треба збирати дощову воду чи їхати до річки та набирати воду там. Найскладніше тим, хто живе у багатоповерхівках і не має свердловини, – каже місцева мешканка Олена Кабашна. – У кращій ситуації ті, хто живе у приватному секторі і має свердловини. Наприклад, у мене свердловина з технічною водою, а питну воду беремо зі спеціального басейну, який заздалегідь до війни наповнили питною водою. Там кілька тонн води, яку ми використовуємо для приготування їжі, чаю".

За словами Кабашної, ще гостріша проблема з водою відчуватиметься, коли підніметься температура повітря.

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"Я вважаю, що ситуація буде дуже складною", – каже Олена Кабашна.

Ще одна місцева мешканка розповіла нам, що тепер під час дощу виставляє у дворі цебра, щоби запастися водою.

"До речі, у нашому будинку мешкає багатодітна сім'я, у них десять дітей. Уявляєте, скільки їм треба води. Їм, звісно, допомагають волонтери, які несуть цю воду по поверхах. У ліфт ніхто не сідає, бо є можливість застрягти там під час обстрілу", – розповіла нам місцева мешканка.

У свою чергу спікер рятувальників Миколаївської області Іляна Пацюк розповіла нам, що на допомогу місцевим жителям приїхали й пожежні бригади. Іншими словами, рятувальники наливали охочим воду із пожежних авто.

"Звісно, ця вода є технічною. А з питною водою допомагає місцева влада і ті, хто має свердловини. Знаємо про одного власника ресторану, який і в хорошу погоду, і в дощ чергує біля свердловини, щоб допомогти городянам набрати води", – каже Пацюк.

У міськводоканалі поки що не беруться говорити про те, коли саме буде відновлено центральне водопостачання.

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"Зараз у місті організоване підвезення такої технічної води, яку після кип'ятіння можна використовувати для приготування їжі. У цьому задіяний не лише водоканал, бо наших зусиль було б мало для міста із півмільйонним населенням. Крім того, у telegram-каналі міського голови, на його сторінці у соцмережі увечері публікується інформація про точки, де завтра можна набрати воду. У кожному районі від 10 до 14 таких точок. Ми робимо все можливе, щоб відновити централізоване водопостачання", – повідомила спікер міськводоканалу Ольга Новохатська.

Ситуація у Миколаївській області

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