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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Російські окупанти обстріляли Миколаївську область, є поранені

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 квітня, 11:19
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На щастя, дітей серед постраждалих немає
Окупанти продовжують обстрілювати українські міста
Окупанти продовжують обстрілювати українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині за минулу добу поранення отримали 13 людей. Про це в Telegram заявила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Всіх постраждалих доправили до медичних закладів області, де вони отримують необхідну допомогу. Величезна подяка та повага нашим лікарям, які цілодобово та самовіддано рятують життя та здоров'я миколаївців! Всім якнайшвидшого одужання", – написала вона.

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На сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 301 особа, яка постраждала від атак окупантів на область.

Ситуація у Миколаївській області

Збройні сили України ліквідували російських окупантів на Миколаївщині. Деякі із загарбників потрапили в полон.

Російські військові жили у дуплі в селі Кандибине Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.

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У Миколаївській області російські військові перевдяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, у результаті отримали вже смертельну відсіч.

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Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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