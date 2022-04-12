На Миколаївщині окупанти переодягнувшись у цивільних пішли в атаку на ЗСУ – їх ліквідували

У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, у результаті отримали вже смертельну відсіч.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на своїй сторінці. Facebook .
"Під'їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши п'ятьох своїх, окупанти швидко втекли з поля бою", – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне становище та закріпитися за адміністративними кордонами Херсонської області. Спостерігаються поодинокі випадки дезертирства у підрозділах супротивника.
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Крім того, противник не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки та коригування вогнем, тому причиною стало погіршення погодних умов.
Окупанти зазнають втрат
- Минулої доби ЗСУ знищили сім повітряних цілей російського ворога.
- Частину виведених російських підрозділів розмістили на території областей РФ, що межують з Україною. У Генштабі наголосили, що морально-психологічний стан солдатів постійно погіршується, вони відмовляються воювати проти України.
- 11 квітня український захисник із ПЗРК збив літак російських окупантів , після чого у колі з'явився дим. Крім того, на Луганщині наші захисники збили ворожий літак.
- Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків знищили п'ять танків супротивника, один з них – командирський .
- Військові із 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади за допомогою Javelin знищили бойовий танк РФ Т-72 . Від ракетного удару також було знищено російський екіпаж без можливості ідентифікації.