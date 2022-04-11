"ЄТанчик" від бійців Нацгвардії: ЗСУ знищили ворожий екіпаж (відео)

Екіпаж російської армії заблукав у лісі, де їх і знищили українські військові

ЗСУ вистрілили у ворожий екіпаж / Колаж "Сьогодні"

У лісі Луганської області Збройні сили України знищили екіпаж російської армії.

Про це інформує МВС України.

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"Ворожий екіпаж хотів заблукати в лісі на Луганщині. Але від наших орлиних очей і влучних пострілів не вкриєшся", – йдеться у повідомленні.

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ЗСУ знищили російський танк з екіпажем за допомогою Javelin

Військові зі 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади за допомогою Javelin знищили бойовий танк РФТ-72. Від ракетного удару також було знищено російський екіпаж без можливості ідентифікації.

"Від ракетного удару з переносного протитанкового комплексу Javelin не врятував ані активний захист, ані так званий "мангал" (наварені зверху грати). Після поразки ракетою в танку здетонував боєкомплект, внаслідок чого його башту зірвало" , – йдеться у повідомленні.

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