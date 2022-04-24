Новая "Чернобаевка": ВСУ разгромили оккупантов в Херсонской области

Российские военные потеряли много живой силы и техники

Украинские военные нанесли очередное поражение оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины нанесли поражение российским войскам в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Накопление живой силы и техники в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение от подразделений ВСУ. Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки.

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Общие потери противника составляют 74 человека личного состава и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика.

Общие потери РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 24 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 21 800 человек;

танков – 873 единицы;

боевых бронированных машин – 2238 единиц;

артиллерийских систем – 408 единиц;

РСЗО – 147 единиц;

средств ПВО – 69 единиц;

самолетов – 179 единица;

вертолетов – 154 единицы;

автомобильной техники – 1557 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191;

специальной техники – 28;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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