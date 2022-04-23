В Николаевской области из-за вражеских обстрелов за сутки пострадали 8 человек

За минувшие сутки в Николаевской областиранения из-за обстрелов российскими оккупантами получили восемь человек. Людей доставили в больницу. Детей среди пострадавших нет.
Об этом сообщает глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 192 гражданина, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", – говорится в сообщении.
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