Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
День Киева 2022 День Киева 2022 🇺🇦 Флаг Украины в ЛЧ ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Геническе оккупанты готовятся к туристическому сезону – угрожают автоматами

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 мая, 15:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Военные РФ запретили местным охранникам впускать на базы людей
Войска РФ хотят открыть туристический сезон в Геническе. Фото: коллаж "Сегодня"
Войска РФ хотят открыть туристический сезон в Геническе. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Геническе Херсонской области самопровозглашенная "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Российские оккупанты запретили пускать людей на базы. Также они делятся на своих страницах в Сети фото с пляжей.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

Подробности

Вооруженные российские оккупанты ворвались в частные базы отдыха "Белый лебедь" и Arabatka.club в селе Геническая Горка на Арабатской стрелке. Оккупанты запретили местным охранникам впускать на базы людей, угрожая тем, что "уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью".

Сами захватчики в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.

Отмечается, что Арабатская стрелка граничит с оккупированным Крымским полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую часть Украины.

Реклама

По словам Денисовой, существует угроза, что выпущенные из Крыма истребители, военные вертолеты, ракеты будут подвергать опасности "отдыхающих".

В Геническе оккупанты начали выдавать "пенсии" рублями

Российские оккупанты в Геническе начали выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях. Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля заканчивается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни. Но напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу", – написал депутат.

Ситуация в Геническе

24 февраля в Геническ вошли войска РФ. Россия контролирует часть Херсонской области. Российские военные стоят на Каховской ГЭС и контролируют переправу через Северо-Крымский канал.

Реклама

6 марта жители временно оккупированного города вышли на митинг против российских военных.

12 марта во временно оккупированном Геническе ушли в отставку городской голова и его заместители. Они сообщили, что их поставили в такие условия, когда они не могут работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.

Напомним, в Геническе жители выступают категорически против российской оккупации. Ночью был сожжен военкомат, захваченный оккупантами, в котором они размещались.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 29 мая
1
Личный состав 30150
Личный состав
2
Самолеты 207
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3270
ББМ
5
Танки 1338
Танки
6
Артиллерия 631
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 203
РСЗО
9
БПЛА 504
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2240
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Старший солдат Игорь Гроза - военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, участник АТО. С самого начала войны добровольцем стал на защиту Чернигова. Его подразделение одним из первых вступило в бой. Рискуя жизнью, бросился на БМП эвакуировать побратимов. Погиб под обстрелом. За отвагу награжден орденом "За мужество". Посмертно.

История героя
Непокоренные
Оксана Баландина - 23-летняя медсестра из Лисичанска (Луганская область). Спасаясь в подвале от бомбежек, продолжала помогать людям как медик. Подорвавшись на мине, осталась без ног. Но не сдалась! После операции вышла замуж прямо в больничной палате…
История медсестры
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29390.53

Binance Coin (BNB)

305.65

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

64.13

Theta (THETA)

1.13

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять