Под Херсоном осколок ракеты попал в окно центра реабилитации детей

В селе Степановка (пригород Херсона) осколок вражеской ракеты попал в окно Центра социально-психологической реабилитации детей.
Об этом сообщил и.о. директора Центра социально-психологической реабилитации детей Владимир Сагайдак в Facebook.
По предварительной информации, воспитанники Центра и сотрудники не пострадали.
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"Слава Богу, только осколок от ракеты попал нам в стеклопакет. Жаль стеклопакета, только в прошлом году заменили деревянные окна, но жизнь ценнее. Держимся! Победа за нами", – написал директор.
Оккупация Херсона и Каховки
- 12 марта в Херсоне прошло экстренное заседание областного совета. Было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", и никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение принято единогласно. Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- 6 марта жители временно оккупированной Новой Каховки вышли на масштабный митинг против российских захватчиков. Чтобы остановить митинг, оккупанты начали стрелять по митингующим, однако, несмотря на это, люди не расходились.
- Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
- Новую Каховку контролируют оккупанты. Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.