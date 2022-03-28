Під Херсоном уламок ракети влучив у вікно центру реабілітації дітей

У селі Степанівка (передмістя Херсона) уламок ворожої ракети влучив у вікно Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Про це повідомив в.о. директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак у Facebook.
За попередньою інформацією, вихованці Центру та співробітники не постраждали.
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"Слава Богу, що тільки осколок від ракети влучив нам у склопакет. Шкода склопакету, тільки торік замінили дерев'яні вікна, але життя цінніше. Тримаймося! Перемога за нами", – написав директор.
Окупація Херсона та Каховки
- 12 березня у Херсоні пройшло екстрене засідання обласної ради. Було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", і жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення прийнято одноголосно. Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- 6 березня мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників. Щоб зупинити мітинг, окупанти почали стріляти по мітингувальниках, попри це, люди не розходилися.
- Керівник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війська окупантів не досягли підтримки населення на захоплених територіях і використовують зброю, репресії та погрози.
- Нову Каховку контролюють окупанти. Нова Каховка знаходиться під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.