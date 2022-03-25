У Херсоні військові РФ викрали та катують депутата

22 березня після розгону проукраїнського мітингу дружину херсонця Дмитра Афанасьєва намагалися затримати

Проукраїнського депутата райради у Херсоні Афанасьєва викрали окупанти. Колаж "Сьогодні

У Херсоні викрали та катують депутата районної ради Дмитра Афанасьєва.

Про це повідомляє Олексій Гончаренко із посиланням на дружину затриманого депутата.

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22 березня після розгону проукраїнського мітингу дружину херсонця Дмитра Афанасьєва намагалися затримати. Чоловік завадив цьому, але його жорстоко побили. Після цього сім'я у Дмитра діагностувала численні гематоми та зламані ребра.

"За дві години додому до Дмитра та його дружини прибули російські військові, провели обшук. Вони знайшли посвідчення депутата районної ради. Видалили жорсткий диск з камер спостереження та мобільні телефони членів сім'ї", – йдеться у повідомленні.

Усіх чоловіків, які були у домі, затримали, серед них були друзі Дмитра. Вранці 23 березня у будинку повторно було проведено обшук та відпущено одного із затриманих, який повідомив, що його жорстоко катували. Інші затримані чоловіки досі у полоні, з них продовжують знущатися.

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"Ворог використовує звірячі методи, для орків немає нічого людського. Але вони ще не знають, як ми стоїмо один за одного. Своїх не кидаємо. Друзі, прохання поширити цю інформацію. Вимагаємо звільнення Дмитра!" , – заявив Гончаренко.

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