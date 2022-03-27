"Сдохните, мрази": жители Херсона и Каховки вышли на митинги проти оккупантов

Чтобы подавить протест, наемники РФ начали бросать дымовые шашки в митингующих

Украинцы против того, чтобы их города переходили под руководство России / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированных российскими войсками городах жители провели митинги. В частности, жители Каховки и Херсона выступают за свободу от российской оккупации. Об этом пишет в Telegram-канале "Суспільне".

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Жители на митинге скандировали "Херсон – это Украина!". Чтобы подавить претесные настроения, российские военные начали использовать дымовые шашки.

В это же время в другом захваченном оккупантами городе – Каховке – проходит мирный митинг.. Жители города заявили, что никакие БТРы и "москальские чужаки" не смогут сделать здесь "русский мир".

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Оккупация Херсона и Каховки