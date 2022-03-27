"Сдохните, мрази": жители Херсона и Каховки вышли на митинги проти оккупантов

В оккупированных российскими войсками городах жители провели митинги. В частности, жители Каховки и Херсона выступают за свободу от российской оккупации. Об этом пишет в Telegram-канале "Суспільне".
Жители на митинге скандировали "Херсон – это Украина!". Чтобы подавить претесные настроения, российские военные начали использовать дымовые шашки.
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#Kherson right now. #Russian occupiers attack #Ukrainian demonstrators.— Rita Armstrong (@saint_rebel) March 27, 2022
Kherson is #Ukraine.
.#UkraineUnderAttak#UkraineRussianWar#StopPutin#StandWithUkraine##pic.twitter.com/PvTvws5Cvm
В это же время в другом захваченном оккупантами городе – Каховке – проходит мирный митинг.. Жители города заявили, что никакие БТРы и "москальские чужаки" не смогут сделать здесь "русский мир".
Оккупация Херсона и Каховки
- В 12 марта Херсоне произошло экстренное заседание областного совета. На экстренном заседании было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- 6 марта жители временно оккупированной Новой Каховки вышли на масштабный митинг против российских захватчиков. Чтобы погасить митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.
- Руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
- Новую Каховку контролируют оккупанты. Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.