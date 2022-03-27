В Геническе жители города сожгли военкомат с оккупантами

В Геническе жители города выступают категорически против российских оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
Хлань отметил, что несмотря на оккупацию армией РФ, жители Геническа пытаются сопротивляться захватчикам.
"Геничане сопротивляются российским оккупантам, они ночью сожгли военкомат в котором размещались захватчики", – сообщил он.
Ситуация в Геническе
24 февраля в Геническ вошли войска РФ. Россия контролирует часть Херсонской области. Российские военные стоят на Каховской ГЭС и контролируют переправы через Северо-Крымский канал.
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6 марта жители временно оккупированного города вышли на митинг против против российских военных.
12 марта во временно оккупированном Геническе ушли в отставку городской голова и его заместители. Они сообщили, что их поставили в такие условия, когда они не могу работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.
25 марта российские военные начали выдавать местным жителям рубли. Областная прокуратура по данному факту проводит досудебное расследование.
Херсон и область в условиях войны
- 12 марта в Херсоне произошло экстренное заседание областного совета. На экстренном заседании было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- Руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
- Вооруженные силы Украины 15 марта уничтожили технику российских военных, которую оккупанты стянули на аэродром в Чернобаевке под Херсоном.
- В Херсонской области российские военные расстреляли в автомобиле семью. Погибли пять человек, среди них двое детей. Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.
- Кроме того, в Херсонской области российские оккупанты похитили двух человек, охранявших порядок.
- Мэр Херсона рассказал, как пострадал город во время обстрелов и взрывов. По его словам, взрывной волной повыбивало, по предварительным подсчетам, 1507 окон.