В Геническе жители города сожгли военкомат с оккупантами

Жители захваченного российскими военными Геническа сожгли военкомат, где базировались оккупанты

О пострадавших не сообщается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Геническе жители города выступают категорически против российских оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Хлань отметил, что несмотря на оккупацию армией РФ, жители Геническа пытаются сопротивляться захватчикам.

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"Геничане сопротивляются российским оккупантам, они ночью сожгли военкомат в котором размещались захватчики", – сообщил он.

Ситуация в Геническе

24 февраля в Геническ вошли войска РФ. Россия контролирует часть Херсонской области. Российские военные стоят на Каховской ГЭС и контролируют переправы через Северо-Крымский канал.

6 марта жители временно оккупированного города вышли на митинг против против российских военных.

12 марта во временно оккупированном Геническе ушли в отставку городской голова и его заместители. Они сообщили, что их поставили в такие условия, когда они не могу работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.

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25 марта российские военные начали выдавать местным жителям рубли. Областная прокуратура по данному факту проводит досудебное расследование.

Херсон и область в условиях войны