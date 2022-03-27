У Генічеську жителі міста спалили військкомат із окупантами

У Генічеську мешканці міста виступають категорично проти російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань
Хлань зазначив, що незважаючи на окупацію армією РФ, жителі Генічеська намагаються чинити опір загарбникам.
"Геничани пручаються російським окупантам, вони вночі спалили військкомат, в якому розміщувалися загарбники", – повідомив він.
Ситуація у Генічеську
24 лютого до Генічеська увійшли війська РФ. Росія контролює частину Херсонської області. Російські військові стоять на Каховській ГЕС та контролюють переправи через Північно-Кримський канал.
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6 березня мешканці тимчасово окупованого міста вийшли на мітинг проти проти російських військових.
12 березня у тимчасово окупованому Генічеську пішли у відставку міський голова та його заступники . Вони повідомили, що їх поставили у такі умови, коли вони не можу працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування.
25 березня російські військові почали видавати місцевим жителям карбованці. Обласна прокуратура за цим фактом проводить досудове розслідування.
Херсон та область в умовах війни
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради . На екстреному засіданні було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- Керівник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війська окупантів не досягли підтримки населення на захоплених територіях і використовують зброю, репресії та загрози.
- Збройні сили України 15 березня знищили техніку російських військових , яку окупанти стягнули на аеродром у Чорнобаївці під Херсоном
- У Херсонській області російські військові розстріляли в автомобілі сім'ю . Загинули п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Поки що Нова Каховка знаходиться під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.
- Крім того, у Херсонській області російські окупанти викрали двох людей , що охороняли порядок.
- Мер Херсона розповів, як постраждав місто під час обстрілів та вибухів . За його словами, вибуховою хвилею повибивало, за попередніми підрахунками, 1507 вікон.