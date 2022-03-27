У Генічеську жителі міста спалили військкомат із окупантами

Жителі захопленого російськими військовими Геніческа спалили військкомат, де базувалися окупанти

Про постраждалих не повідомляється / Фото: Колаж: Сьогодні

У Генічеську мешканці міста виступають категорично проти російських окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань

Хлань зазначив, що незважаючи на окупацію армією РФ, жителі Генічеська намагаються чинити опір загарбникам.

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"Геничани пручаються російським окупантам, вони вночі спалили військкомат, в якому розміщувалися загарбники", – повідомив він.

Ситуація у Генічеську

24 лютого до Генічеська увійшли війська РФ. Росія контролює частину Херсонської області. Російські військові стоять на Каховській ГЕС та контролюють переправи через Північно-Кримський канал.

6 березня мешканці тимчасово окупованого міста вийшли на мітинг проти проти російських військових.

12 березня у тимчасово окупованому Генічеську пішли у відставку міський голова та його заступники . Вони повідомили, що їх поставили у такі умови, коли вони не можу працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування.

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25 березня російські військові почали видавати місцевим жителям карбованці. Обласна прокуратура за цим фактом проводить досудове розслідування.

Херсон та область в умовах війни