На сайте горсовета временно оккупированного Геническа появилось заявление об отставке руководства города

В Херсонской области во временно оккупированном Геническе ушли в отставку городской голова и его заместители.
Об этом говорится в заявлении Генического городского головы Александра Тулупова, обнародованном на сайте горсовета.
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"Сегодня сложный день в моей жизни и жизни моей команды. Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления", – говорится в сообщении.
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Тулупов отметил, что сегодня он, его заместители, секретарь совета и управляющий делами исполкома, многие члены трудового коллектива приняли решение уйти в отставку.
"Благодарю всех за сотрудничество, взаимопонимание, взаимоотдачу и помощь. Я вами горжусь!" – написал городской голова.
Тулупов подчеркнул, что все они в это сложное военное время делали все возможное и невозможное для обеспечения условий жизнедеятельности населения.
Напомним, в Геническе люди вышли на митинг против российских военных. Кроме того, жители просят НАТО закрыть небо над Украиной. Российские оккупанты захватили город в первый день войны, 24 февраля.
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