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Оккупанты нарисовали "медали" за взятие Крыма для ВСУ и сразу попались

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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24 марта, 11:45
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При создании фейков русские также терпят поражение, как и на поле боя, нардеп объяснил почему
Нелепый фейк врага. Фото: коллаж "Сегодня"
Нелепый фейк врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия создала очередной фейк. В Херсоне оккупанты якобы нашли уже готовые "медали за взятие Крыма", которые якобы готовили вручить военным ВСУ.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

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"Руцкие в Херсоне уселись за украинские компьютеры и увидели роскошь: Windows, Paint и MS Word. Ну и чтобы просто так время не тратить, решили они поиграть в фейкометы. Создали вот такой фейк, что якобы нашли где-то на Херсонщине уже готовые "Медали за взятие Крыма". Вы бы слышали, как я смеялся, когда это впервые увидел", – написал он.

Гончаренко добавил, что этот фейк можно разбирать – "как облажаться, когда ты лепишь дезинформацию".

"1. Какое нахр*н "взятие"? Такие медали были бы за "возвращение". Мы не россияне, чужое не забираем. 2. Не "Крыма", а хотя бы "АР Крым". 3. "В.А. Зеленский". Вы серьезно? Вы же писали этот фейк на украинском. Как это перевести? "Владимир Александрович"? Ну и диб*лы", – подытожил нардеп.

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Оккупация Крыма

  • Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума" не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
  • Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Ранее мы сообщали, что Россия заминировала пути от Босфора к Одессе и выдала новый фейк.

Также напомним, в Херсоне россияне захватили телестанцию: власти предупреждают о возможных фейках.

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