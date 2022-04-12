В Буче оккупанты расстреляли двух сыновей и жену на глазах у мужа

Семья пыталась эвакуироваться из одной из самых "горячих" точек под Киевом

В Буче оккупанты расстреляли семью на глазах у мужчины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Буче под Киевом российские оккупанты расстреляли жену и детей на глазах у мужа. Мужчина чудом остался жив и сбежал из-под обстрелов.

Об этом он рассказал журналистам, видео опубликовал "Укринформ".

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Двух сыновей и жену Александра Чикмарева расстреляли военные РФ при попытке эвакуироваться из Бучи.

"6 числа мы собрались с друзьями и с братом уезжать из Бучи. Мы выехали из дому, напротив нас остановилось БМП. Я остановил автомобиль, соседи остановились. И сразу начался обстрел. Дети и жена погибли сразу. Старшему 10, младшему 5. Загорелся автомобиль, я получил ранение. Переполз с автомобиля на тропинку. Спрятался за дерево. Два автомобиля военных между собой поравнялись, переговорили и разъехались", – вспоминает Александр.

Мужчина рассказал, что очевидных причин для расстрела у оккупантов не было, ведь машина даже была не затонирована. Видели, что едет семья.

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Зверства оккупантов под Киевом