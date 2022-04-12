У Бучі окупанти розстріляли двох синів та дружину на очах у чоловіка

Сім'я намагалася евакуюватися з однієї з "гарячих" точок під Києвом

У Бучі окупанти розстріляли сім'ю на очах у чоловіка. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бучі під Києвом російські окупанти розстріляли дружину та дітей на очах у чоловіка. Чоловік дивом залишився живим і втік з-під обстрілу.

Про це він розповів журналістам, відео опублікував "Укрінформ".

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Двох синів та дружину Олександра Чикмарьова розстріляли військові РФ під час спроби евакуюватися з Бучі.

"6 числа ми зібралися з друзями і з братом їхати з Бучі. Ми виїхали з дому, навпроти нас зупинилося БМП. Я зупинив автомобіль, сусіди зупинилися. І одразу почався обстріл. Діти та дружина загинули одразу. Старшому 10, молодшому 5. Загорівся автомобіль , я отримав поранення. Переповз із автомобіля на стежку. Сховався за дерево. Два автомобілі військових між собою порівнялися, переговорили та роз'їхалися", – згадує Олександр.

Чоловік розповів, що очевидних причин для розстрілу окупанти не мали, адже машина навіть була не затонована. Бачили, що їде родина.

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