Украинская ПВО утром сбила два истребителя РФ

Зенитные ракетные войска Украины сегодня, 16 марта, утром потопили на юге два истребителя Су-30 российских фашистов.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
"Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Юг" оба самолета ликвидированы. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море! Слава Украине! Смерть оккупантам!" – говорится в сообщении.
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Ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" по состоянию на утро 16 марта остается контролируемой.
"Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала", – сообщили в командовании.
Также защитники успешно отразили атаку оккупантов, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери врага уточняются.
Ситуация в Украине 16 марта
- Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Американский телеканал CNN сообщил, что во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили несколько российских военных вертолетов в захваченном оккупантами международном аэропорту Херсона.
- Администрация Белого дома не спешит закрывать небо над Украиной, чтобы сохранить больше жизней граждан нашей страны, на жилые дома которых регулярно летят бомбы международного преступника Владимира Путина.
- Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
- Несмотря на обстрел столицы Украины, утром 15 марта сюда прибыли лидеры трех европейских государств: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и его коллега из Словении Янез Янша. Выйдя к журналистам, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "С такими друзьями мы победим".