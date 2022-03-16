Українська ППО вранці збила два винищувачі РФ

Повітряні судна окупантів відправили за російським кораблем

Ворожі винищувачі Су-30 впали у море. Фото: колаж "Сьогодні"

Зенітні ракетні війська України сьогодні, 16 березня, вранці потопили на півдні два винищувачі Су-30 російських фашистів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

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"Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і слідом за літаками впали в українське Чорне море! Слава Україні! Смерть окупантам!" – йдеться у повідомленні.

Ситуація у зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" станом на ранок 16 березня залишається контрольованою.

"Вночі фахівці ППО влучили у ворожий літак типу Су, який закидав ракетами Чернігів. "Пташка" впала", – повідомили у командуванні.

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Також захисники успішно відбили атаку окупантів, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти до району Новоселівки. Втрати ворога уточнюються.

Ситуація в Україні 16 березня