Українська ППО вранці збила два винищувачі РФ

Зенітні ракетні війська України сьогодні, 16 березня, вранці потопили на півдні два винищувачі Су-30 російських фашистів.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
"Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і слідом за літаками впали в українське Чорне море! Слава Україні! Смерть окупантам!" – йдеться у повідомленні.
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Ситуація у зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" станом на ранок 16 березня залишається контрольованою.
"Вночі фахівці ППО влучили у ворожий літак типу Су, який закидав ракетами Чернігів. "Пташка" впала", – повідомили у командуванні.
Також захисники успішно відбили атаку окупантів, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти до району Новоселівки. Втрати ворога уточнюються.
Ситуація в Україні 16 березня
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Американський телеканал CNN повідомив, що у вівторок, 15 березня, українські військові знищили кілька російських військових гелікоптерів у захопленому окупантами міжнародному аеропорту Херсона.
- Адміністрація Білого дому не поспішає закривати небо над Україною, щоб зберегти більше життів громадян нашої країни, на житлові будинки яких регулярно летять бомби міжнародного злочинця Володимира Путіна.
- Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
- Попри обстріл столиці України, вранці 15 березня сюди прибули лідери трьох європейських держав: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його колега зі Словенії Янез Янша. Вийшовши до журналістів, президент України Володимир Зеленський заявив: "З такими друзями ми переможемо".