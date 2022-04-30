У России заканчиваются высокоточные ракеты — Financial Times

На востоке ведутся хаотичные глупые обстрелы

У армии РФ начались проблемы с ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

В российской армии наблюдается недостаток высокоточных ракет — об этом пишет издание Financial Times.

"Мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", — сообщил источник издания.

Дефицит вызван как "качеством промышленной базы" РФ, так и санкциями, введенными против России за ее вторжение в Украину.

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Другой источник уточнил, что большинство российских ракетных атак на нынешнем этапе войны сосредоточено в восточной части Донбасса и Мариуполе, а сами обстрелы носят "глупый, а не высокоточный" характер.

Ситуация в Украине 30 апреля

Российские военные нанесли три ракетных удара по Синельниковскому району Днепропетровской области. Пострадавших в результате обстрела нет.

В Донецкой области 30 апреля российские оккупанты ранили девять мирных жителей. В Бахмуте скончался раненый в Луганской области человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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В Херсонской области пропала мобильная связь. Кроме этого, нет Интернета. Связи нет в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громадах. Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил, что это, к сожалению, не авария.

В Мариуполе с территории "Азовсталя" удалось вывезти 20 гражданских, это женщины и дети, которые должны выехать в Запорожье. Также военные продолжают доставать мирных людей из-под завалов.

Также 30 апреля состоялся еще один обмен пленными – в Украину вернулись 14 человек. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!" – написала она.

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