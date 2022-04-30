У Росії закінчуються високоточні ракети — Financial Times

На сході ведуться хаотичні дурні обстріли

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У російській армії спостерігається нестача високоточних ракет — про це пише видання Financial Times.

"Ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", — повідомило джерело.

Дефіцит викликаний як "якістю промислової бази" РФ, так і санкціями, запровадженими проти Росії за її вторгнення в Україну.

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Інше джерело уточнило, що більшість російських ракетних атак на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі, а самі обстріли мають "дурний, а не високоточний" характер.

Ситуація в Україні 30 квітня

Російські військові завдали три ракетні удари по Синельниківському району Дніпропетровської області. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

У Донецькій області 30 квітня російські окупанти поранили дев'ять мирних жителів. У Бахмуті померла поранена в Луганській області людина. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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У Херсонській області зник мобільний зв'язок. Крім того, немає Інтернету. Зв'язку немає у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах. Один з провідних фахівців мобільного оператора Vodafone у Херсоні повідомив, що це, на жаль, не аварія.

У Маріуполі з території "Азовсталі" вдалося вивезти 20 цивільних, це жінки та діти, які мають виїхати до Запоріжжя. Військові продовжують діставати мирних людей із-під завалів.

Також 30 квітня відбувся ще один обмін полоненими – до України повернулися 14 осіб. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Нехай Бог береже!" — написала вона.

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