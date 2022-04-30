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З Маріуполя евакуювали жінок та дітей, яких дістали з-під завалів (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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30 квітня, 21:06
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Військові "Азова" продовжують діставати цивільних з-під завалів, які утворилися через обстріл РФ
Мирних людей доставлять у Запоріжжя / Колаж "Сьогодні"
Мирних людей доставлять у Запоріжжя / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі з території "Азовсталю" вдалося вивезти 20 цивільних, а це жінки та діти, які мають виїхати до Запоріжжя. Також військові продовжують діставати мирних людей із-під завалів.

Про це повідомляє командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

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"Станом на зараз проводиться спеціальна рятувальна операція військовими "Азов", які дістають спеціальним тросом з-під завалів цивільних. Це літні жінки, діти. Ми сподіваємося, що в нас вдасться евакуювати всіх мирних людей", – каже командир полку "Азов".

Як окупанти обстрілюють Маріуполь з танка

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. Жителі міста бояться виходити з бомбосховищ через дії ворога. На відео, яке опублікував "Азов", видно, як танк з російською символікою обстрілює об'єкти інфраструктури.

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"На цьому відео – наочна демонстрація, чому цивільні жителі Маріуполя, зокрема ті, що ховаються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", – йдеться у повідомленні.

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Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
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