"Азов" показав, як окупанти обстрілюють Маріуполь з танка (відео)

Через постійні атаки ворога люди бояться виходити з бомбосховищ

Окупанти продовжують нищити Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. Мешканці міста бояться виходити з бомбосховищ через дії ворога.

Про це повідомляє окремий загін спеціального призначення "Азов" у Telegram.

Реклама

Деталі

На відео, яке опублікував "Азов", видно, як танк з російською символікою обстрілює об'єкти інфраструктури.

"На цьому відео — наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста", — йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли село на Луганщині

Російські окупанти накрили щільним вогнем Комишуваху в Луганській області. Внаслідок обстрілу зруйновано школу, сільську раду та багатоповерхівку.

Реклама

"Росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі, що у Попаснянській громаді, вдень 30 квітня", — повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що один зі снарядів влучив у школу. Зруйновано будівлю сільради. Також зафіксовано влучання у двоповерховий будинок, де ще не евакуювалися двоє жителів. Інформацію щодо жертв уточнюють. Загалом у населеному пункті залишилося близько 100 осіб.

Читайте також