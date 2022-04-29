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Обстріли ракетами України коштували Росії мільярди доларів

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29 квітня, 22:46
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Вартість ракет може сильно відрізнятися
Росія випустила в Україні ракет на $7,5 млрд. Колаж "Сегодня"
Росія випустила в Україні ракет на $7,5 млрд. Колаж "Сегодня"

Російські окупанти за час війни випустили в Україні 1300 ракет, що коштувало агресору не менше 7,5 млрд доларів.

Про це пише український Forbes.

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Деталі

Російські військові випустили по Україні 235 ракет "Калібр": до цифри входять 183 ракети, які, за даними Міністерства оборони, були випущені до 24 березня, і 52 ракети, випущені 26 березня.

Також точної статистики кількості випущених ракет "Іскандер", "Точка-У" та ракет класу X немає. Проте, передбачається, що їхнє співвідношення залишилося таким, яким було на 24 березня. Тоді Міноборони повідомляло, що 62% ракет припало на "Іскандер", 30% – на ракети класу X та 8% – на "Точку-У".

Вартість ракет може сильно відрізнятися. "Точка-У", за даними сайту Military Russia, оцінюється в 300 тис. доларів, вартість "Калібру" – 6,5 млн. доларів відповідно до експортного контракту з Індією в 2006 році. Ракети класу Х-101 більш сучасні та досконалі, ніж "Калібри", тому, за оцінками експертів, у рази дорожчі, ніж "Калібр".

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Загальна вартість випущених по Україні ракет у такий спосіб становить 7,5 млрд доларів.

Україна попереджає мир із 24 лютого

"Росія вдарила по Києву крилатими ракетами тоді, коли генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав нашу столицю. Цим мерзенним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу", – написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився, що це була атака на всю світову безпеку: "Це атака на безпеку Генерального секретаря та на світову безпеку!".

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері написав, що це був однозначний "привіт" ООН: "Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря ООН. Ще позавчора Антоніу Гутерреш сидів за довгим столом у Кремлі, а сьогодні за кілометр від нього лунають вибухи. Листівка із Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?!"

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