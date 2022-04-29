Обстрелы ракетами Украины обошлись России в миллиарды долларов

Стоимость ракет может сильно разниться

Россия выпустила по Украине ракет на $7,5 млрд. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты за время войны выпустила по Украине 1300 ракет, что стоило агрессору не менее 7,5 млрд долларов.

Об этом пишет украинский Forbes.

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Российские военные выпустили по Украине 235 ракет "Калибр": в цифру входят 183 ракеты, которые, по данным Министерства обороны, были выпущены до 24 марта, и 52 ракеты, выпущенные 26 марта.

Также точной статистики количества выпущенных ракет "Искандер", "Точка-У" и ракет класса X нет. Однако, предполагается, что их соотношение осталось таким, каким было на 24 марта. Тогда Минобороны сообщало, что 62% ракет пришлось на "Искандер", 30% – на ракеты класса X и 8% – на "Точку-У".

Стоимость ракет может сильно разниться. "Точка-У", по данным сайта Military Russia, оценивается в 300 тыс. долларов, стоимость "Калибра" – 6,5 млн долларов в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, чем "Калибры", поэтому, по оценкам экспертов, в разы дороже, чем "Калибр".

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Общая стоимость выпущенных по Украине ракет таким образом составляет 7,5 млрд долларов.

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"Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами как раз тогда, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил нашу столицу. Этим гнусным актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался, что это была атака на всю мировую безопасность: "Это атака на безопасность Генерального секретаря и на мировую безопасность!".

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере написал, что это был однозначный "привет" ООН: "Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антониу Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?!"

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