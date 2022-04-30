Из Мариуполя эвакуировали женщин и детей, которых достали из-под завалов (видео)

Военные "Азова" продолжают доставать гражданских из-под завалов, которые образовались из-за обстрелов РФ

Мирных людей доставят в Запорожье / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе из территории "Азовсталя" удалось вывезти 20 гражданских, а это женщины и дети, которые должны выехать в Запорожье. Также военные продолжают доставать мирных людей из-под завалов.

Об этом сообщает командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь.

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"Состоянием на сейчас проводится специальная спасательная операция военными "Азов", которые достают специальным тросом из-под завалов гражданских. Это пожилые женщины, дети. Мы надеемся, что у нас получится эвакуировать всех мирных людей", – говорит командир полка "Азов".

Как оккупанты обстреливают Мариуполь из танка

Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Жители города боятся выходить из бомбоубежищ из-за действий врага. На видео, которое опубликовал "Азов", видно, как танк с российской символикой обстреливает объекты инфраструктуры.

"На этом видео — наглядная демонстрация, почему гражданские жители Мариуполя, в том числе те, которые скрываются на территории завода "Азовсталь", боятся выходить из подвалов и не верят оккупантам относительно возможности безопасной эвакуации из города", — говорится в сообщении.

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