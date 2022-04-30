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Путін вимагає перемог. Голова генштабу РФ приїхав до Ізюма — Геращенко

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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30 квітня, 20:42
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Радник голови МВС розповів про невдачі росіян та оборону Маріуполя
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Плани російського президента повністю провалені, захоплення Донбасу не буде. Але Володимир Путін вимагає від генералів перемог. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко телеведучим Людмилі Добровольській і Максиму Сікорі в ефірі національного телемарафону, який транслює канал "Україна 24".

На сьогодні Україна продовжує захищатися від підступної агресії Путіна. Антон Геращенко вважає, що українські герої показують всьому світу приклад героїзму, ще небаченого за останні десятиліття.

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"Подвиг захисників Маріуполя, без сумніву, стане прикладом для багатьох поколінь військових героїв у інших країнах і в Україні навіть через століття. Я взагалі порівнюю їхній подвиг з подвигом трьохсот спартанців, які боронили в давній Греції прохід у Фермопіли, але лише два дні. Наші хлопці Маріуполь тримають вже понад шістдесят днів і не здаються під ударами важких бомб, артилерії", — сказав він.

Ситуація у Маріуполі є найбільш проблемною і складною в нашому військовому опорі росіянам, наголошує Геращенко, тому що в Маріуполі наші бійці перебувають у повному оточенні. До найближчих військових з'єднань України близько 130 км.

"Те, що вони роблять — це приклад героїзму, якого не бачив світ. Зараз у світі виник лозунг "Be brave like Ukraine" — хоробрий, як українець, хоробрий як Україна. Оце є про Маріуполь, оце є про захисників нашої країни", — сказав радник голови МВС.

Також Геращенко поділився своєю інформацією щодо Путіна – він обурюється. У нього був план – до 9 травня повністю захопити територію Донецької та Луганської областей і у такий спосіб пред'являти подальші ультиматуми Україні.

"Сьогодні у нас 29 квітня, але ніякого захоплення всієї території Луганської та Донецької областей нема і не буде. Наші війська хоробро дають відсіч під Слов'янськом, під Краматорськом, під Барвінковим сьогодні були дуже жорстокі бої, дається відсіч у районі Гуляйполя Запорізької області", — розповів він.

Геращенко підтвердив чутки про те, що головнокомандувач збройних сил Російської Федерації, начальник генерального штабу Валерій Герасимов прибув в Ізюм, у місце, де зараз є командний пункт окупантів.

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"Дуже сподіваюся, що наші хлопці зможуть туди попасти чимось таким важким на те місце, де в них командний пункт і знищити цих ворогів, але думаю, що вони й без моїх підказок це знають. Це свідчить про те, що Путін вже вимагає від своїх генералів якоїсь перемоги, яку вони дати не можуть", — сказав він.

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