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Будинки перетворилися на руїни. Як зараз виглядає "Азовсталь" у Маріуполі – фото з супутника

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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30 квітня, 18:46
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Доля людей, які ховалися у бункерних приміщеннях, невідома
Частково Маріуполь перебуває під окупацією, але "Азовсталь" тримає оборону / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Частково Маріуполь перебуває під окупацією, але "Азовсталь" тримає оборону / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У розпорядженні західних журналістів опинилися супутникові знімки території сталеливарного заводу "Азовсталь", на яких видно, що практично всі приміщення підприємства зруйновані в результаті постійних бомбардувань та ракетних ударів армії Російської Федерації.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Що відомо

За новими супутниковими знімками Maxar Technologies, зробленими 29 квітня, видно, що майже всі будинки на території заводу "Азовсталь" зруйновані.

"У дахах великі дірки – явна ознака військового удару. Деякі дахи повністю обрушилися, а деякі будівлі перетворилися на руїни. Багато житлових та урядових будівель безпосередньо на схід від заводу також були повністю зруйновані" , – повідомляє американський телеканал.

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З супутникових знімків незрозуміло, чи зруйнували удари окупантів якісь підвальні приміщення, де ховаються сотні мирних жителів та захисники Маріуполя.

"Є підвали та бункери, до яких ми не можемо дістатися, бо вони перебувають під завалами. Ми не знаємо, живі там люди чи ні. Є діти віком від чотирьох місяців до 16 років. Але є люди, які застрягли у місцях, куди не можна потрапити", – розповів раніше CNN Святослав Паламар, командир полку "Азов".

Так завод виглядав декількома днями раніше / Фото Reuters
Так завод виглядав декількома днями раніше / Фото Reuters

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