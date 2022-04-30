Здания превратились в руины. Как сейчас выглядит "Азовсталь" в Мариуполе – фото со спутника

Судьба людей, прятавшихся в бункерных помещениях, неизвестна

Частично Мариуполь находится под оккупацией, но "Азовсталь" держит оборону / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В распоряжении западных журналистов оказались спутниковые снимки территории сталелитейного завода "Азовсталь", на которых видно, что практически все помещения предприятия разрушены в результате постоянных бомбардировок и ракетных ударов армии Российской Федерации.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Что известно

По новым спутниковым снимкам Maxar Technologies, сделанным 29 апреля, видно, что почти все здания на территории завода "Азовсталь" разрушены.

"В крышах большие дыры — явный признак военного удара. Некоторые крыши полностью обрушились, а некоторые здания превратились в руины. Многие жилые и правительственные здания непосредственно к востоку от завода также были полностью разрушены", – сообщает американский телеканал.

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Из спутниковых снимков неясно, разрушили ли удары оккупантов какие-либо подвальные помещения, где укрываются сотни мирных жителей и защитники Мариуполя.

"Есть подвалы и бункеры, до которых мы не можем добраться, потому что они находятся под завалами. Мы не знаем, живы там люди или нет. Есть дети в возрасте от четырех месяцев до 16 лет. Но есть люди, застрявшие в местах, куда нельзя попасть", – рассказал ранее CNN Святослав Паламар, командир полка "Азов".

Так завод выглядел несколькими днями ранее / Фото Reuters

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