Россияне убили украинского пленного из Мариуполя и отправили матери его фото

Попавшего в плен защитника Мариуполя ранее видели на видео российских пропагандистов

Российские военные убили пленного / Фото: Коллаж: Сегодня

Мать украинского военного по имени Дан, попавшего в плен в Мариуполе, утром 30 апреля получила фото своего мертвого сына. Об этом она рассказала "Украинской правде".

Мать сообщила, что Дан оказался в окружении российских военных примерно 19-20 апреля. Она видела сына на видео российских пропагандистов.

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Дан — второй слева

Утром 30 апреля ей отправили фото, на котором она узнала тело своего сына.

Добавим, что убийство пленных – это нарушение Женевской конвенции и военное преступление.

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