Росіяни вбили українського полоненого з Маріуполя та відправили матері його фото

Захисника Маріуполя, який потрапив у полон, раніше бачили на відео російських пропагандистів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мати українського військового імені Дан, який потрапив у полон у Маріуполі, вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина. Про це вона розповіла "Українській правді".

Мати повідомила, що Дан опинився в оточенні російських військових приблизно 19-20 квітня. Вона бачила сина на відео російських пропагандистів.

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Дан – другий зліва

Вранці 30 квітня їй відправили фото, на якому вона впізнала тіло свого сина.

Додамо, що вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.

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