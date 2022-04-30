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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин требует победы. Глава генштаба РФ приехал в Изюм — Геращенко

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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30 апреля, 20:42
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Советник главы МВД рассказал о неудачах россиян и обороне Мариуполя
Владимир Путин, Валерий Герасимов
Владимир Путин, Валерий Герасимов / Фото: Коллаж: Сегодня

Планы российского президента полностью провалены, захвата Донбасса не будет. Но Владимир Путин потребовал от генералов побед. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко телеведущим Людмиле Добровольской и Максиму Сикоре в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Украина 24".

Сегодня Украина продолжает защищаться от коварной агрессии Путина. Антон Геращенко считает, что украинские герои показывают всему миру пример героизма, еще не виданного за последние десятилетия.

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"Подвиг защитников Мариуполя, без сомнения, станет примером для многих поколений военных героев в других странах и Украине даже через столетие. Я вообще сравниваю их подвиг с подвигом трехсот спартанцев, защищавших в древней Греции проход в Фермопилах, но всего два дня. Наши ребята Мариуполь держат уже более шестидесяти дней и не сдаются под ударами тяжелых бомб, артиллерии", — сказал он.

Ситуация в Мариуполе самая проблемная и сложная в нашем военном сопротивлении россиянам, отмечает Геращенко, потому что в Мариуполе наши бойцы находятся в полном окружении. До ближайших военных соединений Украины около 130 км.

"То, что они делают – это пример героизма, которого не видел мир. Сейчас в мире возник лозунг Be brave like Ukraine — храбрый, как украинец, храбрый как Украина. Вот это о Мариуполе, вот это о защитниках нашей страны", — сказал советник главы МВД.

Также Геращенко поделился своей информацией о Путине – он возмущен. У него был план – до 9 мая полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей и таким образом предъявлять дальнейшие ультиматумы Украине.

"Сегодня у нас 29 апреля, но никакого захвата всей территории Луганской и Донецкой области нет и не будет. Наши войска храбро дают отпор под Славянском, под Краматорском, под Барвинковым сегодня были очень жестокие бои, дается отпор в районе Гуляйполя Запорожской области", — рассказал он.

Геращенко подтвердил слухи о том, что главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, начальник генерального штаба Герасимов прибыл в Изюм, в место, где сейчас находится командный пункт оккупантов.

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"Очень надеюсь, что наши ребята смогут туда попасть чем-нибудь таким тяжелым на то место, где у них командный пункт и уничтожить этих врагов, но думаю, что они и без моих подсказок это знают. Это свидетельствует о том, что Путин уже требует от своих генералов какой-либо победы, которую они оказать не могут", — сказал он.

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