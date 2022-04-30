"Було полку дві тисячі, стало 300": окупант про паніку в армії – перехоплення

Російські солдати бояться українських бабусь та безпілотників

Заїжджали в Україну переможним маршем, а виїжджають – вже як кому пощастить / Колаж "Сьогодні"

Російським солдатам починає доходити, що вони мають справу не просто з добре мотивованими українськими захисниками, а з оснащеною за останнім словом військової техніки армією. Тому вони тікають з України, попри те, що прокурори вимагають посадити дезертирів у в'язницю на шість років.

Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови окупанта з рідними, яке опублікував Антон Геращенко.

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Страшні пиріжки та безпілотники

"Ти там себе бережи", – наставляє окупанта жінка.

"Ну, Наташа, Гуляйполе візьмемо і все", – мріє окупант.

"Дай Бог, дай Бог!"

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"Там просто всі сили їхні тут. Укріплення сильні. Важко поки що, не можемо взяти", – скаржиться вояка.

"Звичайно, знаєш як там американці їх постачають!", – заздрить жінка.

"Поки не можемо, не виходить, втрати теж там. Багато безпілотників, квадрокоптерів ось цих, запускають і дивляться, де ми перебуваємо", – ще більше скаржиться окупант.

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"Суки, от суки!" – відповіла начебто віруюча жінка.

"У нас один, а вони по 10 одразу запускають, потім артилерію та авіацію".

"Вони всі зомбовані, вони проти росіян. Ти там їхньої їжі не їж", – дає слушну пораду, як повернутися додому живим з України, Наталя.

"Я знаю. Баба, он, пиріжки спекла, 15 людей не повернулося", – поскаржився вояка.

І продовжив: "Нас лише 30 людей залишилося. З усього полку було дві тисячі, стало 400, навіть 300. Там 600 відмовилися, поїхали додому".

"І нормально, я дивлюся, всі вдома сидять", – обурюється захисниця "російського світу".

"Їм зараз у квитки червону печатку ставлять. А прокурор запросив трьом до 6 років", – розкрив сумну правду життя воїн Путіна.

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