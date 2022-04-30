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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Було полку дві тисячі, стало 300": окупант про паніку в армії – перехоплення

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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30 квітня, 20:57
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Російські солдати бояться українських бабусь та безпілотників
Заїжджали в Україну переможним маршем, а виїжджають – вже як кому пощастить / Колаж "Сьогодні"
Заїжджали в Україну переможним маршем, а виїжджають – вже як кому пощастить / Колаж "Сьогодні"

Російським солдатам починає доходити, що вони мають справу не просто з добре мотивованими українськими захисниками, а з оснащеною за останнім словом військової техніки армією. Тому вони тікають з України, попри те, що прокурори вимагають посадити дезертирів у в'язницю на шість років.

Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови окупанта з рідними, яке опублікував Антон Геращенко.

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Страшні пиріжки та безпілотники

"Ти там себе бережи", – наставляє окупанта жінка.

"Ну, Наташа, Гуляйполе візьмемо і все", – мріє окупант.

"Дай Бог, дай Бог!"

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"Там просто всі сили їхні тут. Укріплення сильні. Важко поки що, не можемо взяти", – скаржиться вояка.

"Звичайно, знаєш як там американці їх постачають!", – заздрить жінка.

"Поки не можемо, не виходить, втрати теж там. Багато безпілотників, квадрокоптерів ось цих, запускають і дивляться, де ми перебуваємо", – ще більше скаржиться окупант.

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"Суки, от суки!" – відповіла начебто віруюча жінка.

"У нас один, а вони по 10 одразу запускають, потім артилерію та авіацію".

"Вони всі зомбовані, вони проти росіян. Ти там їхньої їжі не їж", – дає слушну пораду, як повернутися додому живим з України, Наталя.

"Я знаю. Баба, он, пиріжки спекла, 15 людей не повернулося", – поскаржився вояка.

І продовжив: "Нас лише 30 людей залишилося. З усього полку було дві тисячі, стало 400, навіть 300. Там 600 відмовилися, поїхали додому".

"І нормально, я дивлюся, всі вдома сидять", – обурюється захисниця "російського світу".

"Їм зараз у квитки червону печатку ставлять. А прокурор запросив трьом до 6 років", – розкрив сумну правду життя воїн Путіна.

Обстановка

  • З 25 квітня російські окупанти намагаються зосередити зусилля у напрямку Гуляйполя у Запорізькій області. Там ворог нарощує системи управління та протиповітряної оборони й обстрілює українські позиції з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
  • Днем раніше цей район зазнав ударів супротивника з важкої зброї, були поранені.
  • Згідно з новим зведенням Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку противник проводить перегрупування, здійснює нарощування підрозділів артилерії з метою продовження наступу.

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Особовий склад
2
Літаки 190
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артилерія 436
Артилерія
7
Засоби ППО 77
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
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