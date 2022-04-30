"Было полка две тысячи, стало 300": оккупант о панике в армии – перехват

Российским солдатам начинает доходить, что они имеют дело не просто с хорошо мотивированными украинскими защитниками, а и с оснащенной по последнему слову военной техники армией. Поэтому они бегут из Украины, несмотря на то, что прокуроры требуют посадить дезертиров в тюрьму на шесть лет.
Это следует из очередного перехвата телефонного разговора оккупанта с родными, который опубликовал Антон Геращенко.
Страшные пирожки и беспилотники
"Ты там себя береги", – наставляет оккупанта женщина.
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"Ну, Наташа, Гуляйполе возьмем и все", – мечтает оккупант.
"Дай Бог, дай Бог!".
"Там просто все силы их здесь. Укрепления сильные. Тяжело пока, не можем взять", – жалуется вояка.
"Конечно, знаешь как там американцы их снабжают!", – завидует женщина.
"Пока не можем, не получается, потери тоже там. Много беспилотников, квадрокоптеров вот этих, запускают и смотрят, где мы находимся", – еще пуще жалуется оккупант.
"Суки, а суки!", – ответила вроде бы верующая женщина.
"У нас один, а они по 10 сразу запускают, потом артиллерию и авиацию".
"Они все зомбированные, они против русских. Ты там ихней еды не ешь", – дает дельный совет, как вернуться домой живым из Украины, Наташа.
"Я знаю. Бабка, вон, пирожки спекла, 15 человек не вернулось", – пожаловался вояка.
И продолжил: "Нас всего 30 человек осталось. Из всего полка было две тысячи, стало 400, даже 300. Там 600 отказались, уехали домой".
"И нормально, я смотрю, все дома сидят", – возмущается защитница "русского мира".
"Им сейчас в билете красную печать ставят. И этот, а прокурор запросил троим до 6 лет у них", – раскрыл горестную правду жизни воин Путина.
Обстановка
- С 25 апреля российские оккупанты пытаются сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя в Запорожской области. Там враг наращивает системы управления и противовоздушной обороны и обстреливает украинские позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
- Днем ранее этот район подвергся ударам противника из тяжелого оружия, были раненые.
- Согласно новой сводке Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления.